За менее тяжкие преступления наказания можно избежать. В каких случаях

В Кыргызстане продолжают редактировать уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Инициаторы обнаружили ряд коллизий.

В частности не прописан порядок прекращения уголовного дела за примирением сторон.

Согласно статье 61 УК, совершивший менее тяжкое преступление может быть освобожден от уголовной ответственности за примирением сторон. Однако в части 3 статьи 23 УПК они указаны частично. Прокуратура предлагает расширить список и включить в него причинение тяжкого вреда по неосторожности, присвоение или растрату вверенного имущества, мошенничество.

Авторы нововведений считают, что следует освобождать от уголовной ответственности, если подозреваемый возместил причиненный вред.

Отдельным пунктом обговорена конфискация имущества. Согласно действующему Уголовному кодексу, эта мера включена в «иные принудительные меры уголовно-правового воздействия» и может применяться по любому преступлению.

Однако для конфискации имущества, приобретенного незаконным путем, необходима дополнительная квалификация по статье «Легализация незаконно добытого имущества» или «Незаконное обогащение», что практически невыполнимо из-за отсутствия механизмов добычи доказательств.

В проекте нового Уголовного кодекса эта мера предусмотрена в качестве дополнительного вида наказания и включена в санкции отдельных статей.

Инициаторы поправок в УК и УПК обнаружили коррупционные риски в статье, предусматривающей наказание при совокупности смягчающих обстоятельств. Таких, как возмещение ущерба и отсутствие претензий потерпевшего. При них суд может назначить срок ниже предельного, предусмотренного той или иной статьей.

«Но отдельные судьи применяют пункт выборочно, без указания конкретных смягчающих обстоятельств, в результате преступники оказываются на свободе раньше», — указывают разработчики изменений.

Авторы предлагают прописать в УК, что минимальный срок не может быть меньше половины срока, установленного инкриминируемой статьей.