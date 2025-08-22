12:48
Происшествия

Аресты генералов в РФ. У Тимура Иванова конфискуют имущество на миллиарды

Генпрокуратура России потребовала изъять у экс-замглавы Министерства обороны Тимура Иванова имущество на сумму более 1,2 миллиарда рублей, сообщает РБК.

В поданом в Пресненский суд Москвы иске Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства его имущество.

пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы
Фото пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Суд признал Тимура Иванова виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы

Прокурорская проверка, проведенная по итогам надзора за расследованием уголовного дела о получении Тимуром Ивановым взятки в особо крупном размере, установила, что при официальном доходе в 2016-2024 годах в размере 136 миллионов 894 тысячи рублей наличие у экс-министра имущества общей стоимостью 1 миллиард 239 миллионов рублей.

В числе имущества, подлежащего изъятию, находятся денежные средства в рублях и валюте на 333 миллиона рублей, ювелирные изделия, картины и дорогостоящие часы общей стоимостью 235 миллионов рублей, жилые и нежилые помещения и земельные участки в Москве, Подмосковье, в Тверской области, и в Карелии, 23 автомобиля, 13 мотоциклов элитных марок, оформленные как на него самого, так и его близких, в том числе на отца и бывшую супругу, а также на пять юридических лиц.

Также в перечне 30 картин художников разных столетий коллекция из 26 единиц раритетного оружия и коллекция из 10 антикварных печатных изданий на немецком, французском и русском языках, включающая в себя издания «Фауста» Гете 1899 года и «Жюстины» Маркиза де Сада 1950 года.

1 июля Московский городской суд признал Тимура Иванова виновным в совершении двух преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет, со штрафом, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением государственной награды и почетного звания.

Напомним, после отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу в мае 2024 года в России задержаны несколько генералов: бывший заместитель главы МО Тимур Иванов, начальник главного управления кадров МО Юрий Кузнецов, начальник главного управления связи МО Вадим Шамарин и бывший командующий 58-й армией Иван Попов, а также бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.
