В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству

В Чон-Алайском районе Ошской области ряд объектов, принадлежащих членам организованной преступной группы, вернули в собственность государства. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По его данным, более 12 гектаров земли, автозаправочная станция с магазином, а также крупное административное здание незаконно приватизированы и перешли в частную собственность.

Установлено, что это имущество принадлежало близким родственникам лидера ОПГ Алманбета Анапияева. В ходе следствия данные объекты вернули государству.

Спецслужбы продолжают выявлять незаконно приватизированные земли и объекты и возвращать их в государственную собственность.