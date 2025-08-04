13:11
USD 87.45
EUR 99.75
RUB 1.09
Происшествия

В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству

В Чон-Алайском районе Ошской области ряд объектов, принадлежащих членам организованной преступной группы, вернули в собственность государства. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

По его данным, более 12 гектаров земли, автозаправочная станция с магазином, а также крупное административное здание незаконно приватизированы и перешли в частную собственность.

Установлено, что это имущество принадлежало близким родственникам лидера ОПГ Алманбета Анапияева. В ходе следствия данные объекты вернули государству.

Спецслужбы продолжают выявлять незаконно приватизированные земли и объекты и возвращать их в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338432/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Правоохранителям разрешат творить беззаконие? Юристы о рисках инициативы МВД
По подозрению в вымогательстве задержан член бывшей ОПГ Камчыбека Асанбека
Называл себя смотрящим Таласа. Задержан подозреваемый в пропаганде идеологии ОПГ
В Джалал-Абадской области задержан так называемый смотрящий по южному региону
Государству вернули 822 гектара земель в Чуйской области Кыргызстана
О спортклубах начальников милиции, где занимались бандиты, рассказал глава ГКНБ
Бывшего главу сельской управы в Ноокате задержали за связь с ОПГ Дженго
Нарушения при ремонте и приватизации соцобъектов выявили в Нарынской области
ГКНБ вернул в муниципальную собственность сауну в Ноокатском районе
Члены ОПГ избивали предпринимателей и заставили переписать на них имущество
Популярные новости
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке девушки устроили драку, одна из&nbsp;них ударила сотрудника милиции В Бишкеке девушки устроили драку, одна из них ударила сотрудника милиции
Ночью в&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение Ночью в Кыргызстане произошло землетрясение
Бывшие депутаты&nbsp;ЖК подозреваются в&nbsp;захвате угольного месторождения в&nbsp;Нарыне Бывшие депутаты ЖК подозреваются в захвате угольного месторождения в Нарыне
Бизнес
Отправляйте переводы и&nbsp;выигрывайте подарки с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; и&nbsp;&laquo;Золотой короной&raquo; Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Почему выгодно дружить с&nbsp;владельцем тарифа &laquo;Семья Премиум&raquo; Почему выгодно дружить с владельцем тарифа «Семья Премиум»
Реальными деньгами&nbsp;&mdash; 5&nbsp;процентов кешбэк на&nbsp;все с&nbsp;Bakai Bank Реальными деньгами — 5 процентов кешбэк на все с Bakai Bank
Кабмин и&nbsp;RECA LLC заключили соглашение о&nbsp;строительстве солнечной электростанции Кабмин и RECA LLC заключили соглашение о строительстве солнечной электростанции
4 августа, понедельник
13:05
Алина Жакыпова прокомментировала освобождение Жана Воинова Алина Жакыпова прокомментировала освобождение Жана Воин...
13:03
Власти упростят лицензирование частных школ — запускается 100-дневная реформа
12:58
В Чон-Алае имущество, связанное с близкими Анапияева, вернули государству
12:56
Садыр Жапаров упростил правила археологических проверок при строительстве
12:54
Откуда столько имущества? Мэр Оша удивился автопарком местного прокурора