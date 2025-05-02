Европа передаст миллиарды замороженных российских денег западным инвесторам

Бельгийский депозитарий Euroclear приступил к процессу изъятия около 3 миллиардов евро с замороженных российских счетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на уведомление компании, разосланное клиентам 1 апреля.

Средства будут распределены между западными юридическими и физическими лицами, чьи активы были конфискованы в России в 2024 году. По данным источников агентства, речь идет о компенсации убытков западных инвесторов, чьи вложения пострадали в ответ на санкции.

При этом около 200 миллиардов евро замороженных в Европе активов Центробанка останутся нетронутыми, говорится в публикации.

Личности российских владельцев конфискованных активов не раскрываются.