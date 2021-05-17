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Власть

У Жогорку Кенеша заканчивается срок, а депутаты хотят продлить работу комиссии

Работа государственной комиссии по «Кумтору» не может быть продлена, так как скоро заканчиваются полномочия Жогорку Кенеша. Об этом на внеочередном заседании парламента заявила депутат Наталья Никитенко.

Она отметила, что парламент принял закон, по которому VI созыв парламента работает только до июня 2021 года.

«Вы хотите продлить работу комиссии, у нас нет таких полномочий. Кто будет нести ответственность?» — сказала Наталья Никитенко.

Отметим, председатель государственной комиссии Акылбек Жапаров просит продлить их работу до ноября этого года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194256/
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