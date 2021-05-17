Депутат предложил не судиться с Centerra, а закрыть «Кумтор»

Необходимо остановить работу «Кумтора» и закрыть рудник. С таким предложением сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Алтынбек Сулайманов.

По его словам, экономический эффект от разработки золота не покроет экологический ущерб.

«Весь мир сейчас направлен на зеленую экономику. Надо закрыть «Кумтор». Не надо судиться с Centerra. Если мы даже полностью взыщем ущерб, то не сможем восстановить экологию. В конце концов вы будете вынуждены пойти на переговоры», — сказал Алтынбек Сулайманов.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.