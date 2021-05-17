Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не раскрывает информацию

Компания Centerra Gold скрывает список своих акционеров. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель государственной комиссии депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, компания три месяца не отвечает на запрос госкомиссии.

«Известно, что среди акционеров есть граждане Кыргызстана. Но мы не можем получить информацию. Если «Кыргызалтын» попросит Centerra, то можно получить данные, так как ОАО является тоже акционером», — сказал Акылбек Жапаров.

В ходе заседания бывший член совета директоров компании Тенгиз Болтурук признался, что он имеет акции в компании Centerra. «Все члены совета директоров компании сразу получают акции», — отметил он.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.

