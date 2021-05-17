Акылбек Жапаров предлагает продлить работу госкомиссии по «Кумтору»

Председатель государственной комиссии по «Кумтору» Акылбек Жапаров предложил продлить ее работу. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, комиссия сегодня вынесла на палату предварительный отчет.

«Наши юристы просят комиссию не расходиться, поддержать ее как представителя народа. Кроме того, у нас есть еще работа, которую мы не смогли завершить. Поэтому нам надо еще три месяца или до ноября», — сказал Акылбек Жапаров.

В феврале Жогорку Кенеш создал государственную комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с компании Centerra Gold.

Госкомиссия оценила экологический ущерб и налоговые невыплаты компании на $4 миллиарда 220 миллионов. За весь период эксплуатации рудника с 1996 года на «Кумторе» из-за технических ошибок погибли 19 человек. 47 человек стали инвалидами.