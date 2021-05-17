Внешним управляющим «Кумтора» могут назначить гражданина Канады Тенгиза Болтурука. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, чтобы не возникало конфликта интересов, Тенгиз Болтурук вышел из состава совета директоров Centerra Gold.

«В роли внешнего управляющего мы готовим двоих. Если сегодня поддержите, мы хотели бы их уже сегодня назначить», — сказал Акылбек Жапаров.

Ранее в парламенте возник вопрос по гражданству Тенгиза Болтурука. Он сообщил, что у него двойное двойное гражданства — паспорта Кыргызстана и Канады.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.