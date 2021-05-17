16:43
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Власть

Внешним управляющим «Кумтора» могут назначить гражданина Канады

Внешним управляющим «Кумтора» могут назначить гражданина Канады Тенгиза Болтурука. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, чтобы не возникало конфликта интересов, Тенгиз Болтурук вышел из состава совета директоров Centerra Gold.

«В роли внешнего управляющего мы готовим двоих. Если сегодня поддержите, мы хотели бы их уже сегодня назначить», — сказал Акылбек Жапаров.

Ранее в парламенте возник вопрос по гражданству Тенгиза Болтурука. Он сообщил, что у него двойное двойное гражданства — паспорта Кыргызстана и Канады.

В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Комиссия предлагает ввести внешнее управление на руднике и взыскать более $4 миллиардов с Centerra Gold.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194226/
просмотров: 962
Версия для печати
Материалы по теме
Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не раскрывает информацию
Акылбек Жапаров предлагает продлить работу госкомиссии по «Кумтору»
В Северной Америке у правительства Кыргызстана очень низкая репутация
В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили
Глава ГКНБ отказался назвать депутатов, якобы получивших деньги от Centerra
Акылбек Жапаров: Предлагаем внешнее управление, остальное решим конфискацией
ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении руководства «Кумтора»
Эдуард Полетаев: «Кумтор» оказался заложником своей открытости
Тенгиз Болтурук вышел из состава совета директоров Centerra Gold Inc.
Перебор. Обвинения в предательстве надо еще доказать — депутат Акылбеку Жапарову
Популярные новости
Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы Мелис Аспеков заявляет, что выборную кампанию Жапарова финансировали Жээнбековы
Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за&nbsp;один день: с&nbsp;кем и&nbsp;о&nbsp;чем Пятый телефонный разговор Садыра Жапарова за один день: с кем и о чем
Национализация &laquo;Кумтора&raquo;. ЕБРР сделал заявление Национализация «Кумтора». ЕБРР сделал заявление
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 мая
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
17 мая, понедельник
16:40
Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не раскрывает информацию Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не ...
16:36
Акылбек Жапаров предлагает продлить работу госкомиссии по «Кумтору»
16:17
В Погранслужбе рассказали подробности задержания кыргызстанцев гражданами РТ
16:09
Группы по делимитации и демаркации границ подписали протокол
16:08
Внешним управляющим «Кумтора» могут назначить гражданина Канады