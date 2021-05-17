В Северной Америке у правительства Кыргызстана очень низкая репутация. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил бывший член совета директоров Centerra Gold Тенгиз Болтурук.

«К сожалению, у правительства КР очень низкая репутация. Centerra купила очень много СМИ. Недавно прочитал такую реплику, что они чабаны, которые пасут козлов. Сейчас мы наняли PR-компанию и ситуацию исправляем. Фильм, который продемонстрировали вам, снят для аудитории в Северной Америке. Поэтому там выступают только западные эксперты. Мы хотим показать им реальную работу компании», — сказал он.

Тенгиз Болтурук отметил, что Centerra Gold нарушает профессиональную этику и экологическую безопасность.