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Власть

Тенгиз Болтурук вышел из состава совета директоров Centerra Gold Inc.

Тенгиз Болтурук вышел из состава совета директоров компании Centerra Gold Inc. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, решение принято в связи с последними событиями (вокруг «Кумтора». — Прим. 24.kg).

«Работа рудника может быть продлена еще на многие годы. Надо направить работу на подземную добычу. Это позволит восстановить экологию», — сказал Тенгиз Болтурук.

Тенгиз Болтурук сменил в совете директоров Centerra Gold Inc. Аскара Оскомбаева в декабре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194186/
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