Предательство со стороны бывших президентов Кыргызстана в переговорах по достижению соглашений с компанией Centerra Gold надо сначала доказать, заявил на внеочередном заседании парламента член государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора» депутат Рыскелди Момбеков.

Он напомнил Акылбеку Жапарову, возглавляющему эту госкомиссию, что он сам в свое время работал со всеми экс-главами страны.

«Я поддержал заключение комиссии, но с особым мнением. Хочу отметить, в отчете комиссии отражены хорошие экологические итоги работы рудника. Но в самом заключении перебор. Например, мы всех называем предателями. Это ведь надо доказать. Почему в свое время Акылбек Жапаров не говорил об этом Аскару Акаеву, Курманбеку Бакиеву или Алмазбеку Атамбаеву?» — сказал Рыскелди Момбеков.