Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов шести стран

Садыр Жапаров принял верительные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов шести стран. Об этом сообщила пресс-служба главы КР.

По ее данным, грамоты ему вручили послы Пакистана — Сардар Азхар Тарик Хан, Узбекистана — Хуршид Мирзахидов, Венгрии — Шандор Дороги, Афганистана — Бисмилла Вазири, Турции — Ахмет Садык Доган, Казахстана — Рапиль Жошыбаев.

Президент принял каждого, обсудил с ними актуальные направления двустороннего сотрудничества, приоритеты взаимодействия на ближайшую перспективу, меры по дальнейшему углублению взаимоотношений стран.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что богатый международный опыт диппредставителей послужит стимулированию двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами, активизации взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Садыр Жапаров выразил готовность оказывать всяческое содействие послам иностранных государств и поддерживать их усилия на ответственном дипломатическом посту.