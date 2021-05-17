Жогорку Кенеш приступил к рассмотрению отчета госкомиссии по «Кумтору»

На внеочередном заседании парламент сегодня приступил к рассмотрению отчета государственной комиссии по «Кумтору».

Ее председатель Акылбек Жапаров сообщил, что 14 мая на руднике произошло отключение системы слежения контроля за безопасностью состояния и движения ледников, что ставит под угрозу жизни людей, работающих в этой зоне.

«Практически два месяца отсутствует управление, работают наши специалисты, то есть среднее звено. Главные лица уехали. Несанкционированное отключение проверяется правоохранительными органами», — сказал он.

Кроме отчета комиссии по «Кумтору», в повестке заседания также вопрос о ситуации на границе.