Повысить товарооборот хотят Кыргызстан и Турция

Улукбек Марипов встретился с делегацией Союза палат и товарных бирж Турецкой Республики (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) во главе с президентом организации Рифатом Хисарджыклыоглу, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По его словам, кыргызская сторона придает большое значение развитию двусторонних отношений, так как Турция вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.

Одной из приоритетных задач руководства республики является улучшение условий для инвесторов. Улукбек Марипов

«К сожалению, нынешний товарооборот между двумя странами не соответствует реальному потенциалу торгово-экономического сотрудничества. Для достижения общей цели наши страны должны прежде всего реализовать совместные инфраструктурные проекты», — сказал глава кабмина.

Стало известно, что 8-9 июля в Чолпон-Ате пройдет X заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, также запланирован кыргызско-турецкий бизнес-форум.

Рифат Хисарджыклыоглу подчеркнул, что турецкая сторона намерена и дальше развивать двустороннее сотрудничество и заинтересована в том, чтобы повысить уровень товарооборота и инвестиций, а также наращивать промышленный потенциал для развития страны.

Турецкая делегация выразила готовность в дальнейшем сотрудничать в сфере строительства малых и крупных гидроэлектростанций в стране.

Ранее МИД КР сообщило, что президент Садыр Жапаров посетит Турцию с официальным визитом.