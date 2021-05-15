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Власть

В Караколе запущен мясокомбинат. На предприятии побывал Садыр Жапаров

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область принял участие в запуске мясокомбината «Рейна Кенч» в городе Караколе.

Главу государства проинформировали о деятельности предприятия, которое направлено на убой скота, первичную переработку мяса и доведение готовой продукции до конечного потребителя.

Строительство мясокомбината было начато в августе прошлого года. Производственная мощность предприятия составляет 500 голов мелкого рогатого скота и 100 голов крупного рогатого скота на убой в сутки.

В целом на запуск предприятия было потрачено 132 миллиона сомов, из которых 36 миллионов сомов льготных ресурсов было выделено со стороны ОАО «Айыл Банк».

Предприятие будет напрямую закупать скот у фермеров из четырех районов Иссык-Кульской области, что позволит обеспечить стабильный сбыт скота для животноводов региона.

Кроме того, там имеется собственная лаборатория, которая гарантирует высокую экологичность и безопасность производимой продукции.

Работой на мясокомбинате будут обеспечены более 100 человек, большинство из которых местные жители.

Запуск данного мясокомбината послужит полным завершением цикла мясного кластера, так как у предприятия имеется сырьевая и семеноводческая база, племенное хозяйство, а также «школа фермеров».

Садыр Жапаров осмотрел производственные цеха мясокомбината, рабочие помещения. Президент отметил вклад предприятия в обеспечение продовольственной безопасности региона, а в перспективе и всей страны.

Он подчеркнул, что снабжение населения качественной сельскохозяйственной продукцией путем стимулирования перерабатывающей промышленности, является одним из приоритетов в деятельности государства.

Президент Садыр Жапаров заверил, что руководством страны и далее будет уделяться пристальное внимание поддержке местных инвесторов.

Глава государства побеседовал с местными жителями, которые поднимали вопросы реконструкции внутренних дорог, трансформации земельных участков, поддержки культурной сферы.

В свою очередь президент рассказал о планируемых социально-экономических реформах, в рамках которых большое внимание будет уделяться повышению благосостояния граждан на местах.

Глава государства также вручил местным фермерам сертификаты на получение сельскохозяйственной техники в лизинг со стороны ОАО «Айыл Банк».

Садыр Жапаров осмотрел ярмарку животноводов и сельскохозяйственной продукции, побеседовал с местными предпринимателями.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194110/
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