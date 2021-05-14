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Власть

Садыр Жапаров поблагодарил США за помощь в борьбе с пандемией

Фото пресс-службы президента . Садыр Жапаров и Дональд Лу

Президент Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Кыргызстане Дональда Лу по случаю завершения его дипломатической миссии. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями об актуальных направлениях и перспективах двустороннего сотрудничества.

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Президент выразил благодарность американской стороне за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Он поздравил Дональда Лу с назначением на должность помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии, выразив уверенность, что он в новом качестве приложит свои знания и опыт для укрепления двустороннего сотрудничества.

Посол США отметил, что в текущее непростое время американская сторона готова расширять сотрудничество по трем следующим направлениям: оказание гуманитарной помощи, борьба с дальнейшим распространением пандемии, демократические преобразования. Вместе с этим он выразил готовность наращивать взаимодействие в вопросах вакцинации населения от коронавирусной инфекции и борьбы с последствиями пандемии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193983/
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