В Иссык-Кульской области 3,48 гектара пастбищ возвращены государству

В Иссык-Кульской области 3,48 гектара пастбищ возвращены в государственную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, во время прокурорской проверки установлено, что Иссык-Кульский районный суд 6 июля 2015 года вынес незаконное решение о предоставлении земельного участка стоимостью 3 миллиона 86 тысяч сомов, относящегося к пастбищам, в частную собственность гражданину К.А.

«Прокуратура области внесла апелляционное представление в областной суд об отмене решения райсуда. Акт прокурорского реагирования полностью удовлетворен. Участок в 3,48 гектара передан на баланс государства», — говорится в сообщении.