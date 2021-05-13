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Власть

Здоровья, мира, достатка! Поздравление Садыра Жапарова по случаю Орозо айта

Президент поздравил кыргызстанцев с Орозо айтом.

«Орозо айт — это традиционный праздник благотворительности и радости, который отмечается нашим народом с давних времен. В этот день принято ходить друг к другу в гости, высказывая благие и добрые пожелания. Весь исламский мир отмечает этот день как символ милосердия и духовного очищения. Учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности граждан мы вынуждены были ввести некоторые ограничения. В священном месяце Рамазан наши граждане с большим пониманием отнеслись к данным мерам, тем самым они выразили свою глубокую веру в будущее государства. К сожалению, праздник Орозо айт также проходит в условиях определенных ограничений. Государство прилагает все усилия в борьбе против коронавирусной инфекции», — отмечается в послании Садыра Жапарова.

«Кроме этого, в священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости. Пусть будут услышаны все наши молитвы в этот священный месяц!

Я уверен, что великодушие, смелость, мудрость и патриотизм нашего народа станут надежной опорой в таких тяжелых ситуациях. Сегодня все наши молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия. Пусть Всевышний дарует каждому дому здоровье, мир, достаток и счастье!» — сказал глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193883/
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