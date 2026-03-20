Власть

Главы иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Орозо айтом

Лидеры иностранных государств поздравили кыргызстанцев с Орозо айтом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Поздравительные телеграммы отправили главы Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Азербайджана Ильхам Алиев, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Палестины Махмуд Аббас, Ирана Масуд Пезешкиан, Алжира Абдельмаджид Теббун, короли Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн и Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд.

Пожелания счастья и благополучия поступили и от первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

Лидеры зарубежных стран желали народу Кыргызстана процветания и стабильности, а президенту Садыру Жапарову укрепления взаимовыгодного сотрудничества, дружеских отношений, мира и прогресса.
Материалы по теме
В Бишкеке состоялся Айт-намаз: более 30 тысяч верующих пришли на Старую площадь
Президент поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт
24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт
Ош шаарында Орозо айт намазы мечиттерде окулат
В городе Ош силовиков перевели на усиленный режим перед Ноорузом и Орозо айтом
Бишкекте Орозо айт намазы эски аянтта окулат
Айт-намаз в Бишкеке пройдет на Старой площади
Завершение Рамазана: что можно и чего нельзя делать на Орозо айт
Орозо айт: в ДУМК рассказали о программе праздничных мероприятий
Орозо айт в Кыргызстане отметят 20 марта
Садыр Жапаров собрал Совбез: обсуждали риски из-за ситуации на Ближнем Востоке
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
