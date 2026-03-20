Общество

В Бишкеке состоялся Айт-намаз: более 30 тысяч верующих пришли на Старую площадь

Сегодня мусульмане всего мира отмечают один из главных праздников — Орозо айт — по случаю завершения священного месяца Рамазан. С раннего утра к Старой площади с разных сторон стекались люди. Уже к рассвету все пространство начало заполняться: верующие приходили семьями с молитвенными ковриками в руках, занимая места рядами.

К началу Айт-намаза площадь была практически полностью заполнена. По оценкам очевидцев, прочитать праздничную молитву пришли более 30 тысяч человек. Верующие выстроились плечом к плечу, заняв не только центральную часть площади, но и прилегающие улицы. Атмосфера оставалась спокойной и сосредоточенной — без суеты и спешки.

В числе пришедших был и президент Садыр Жапаров. Он принял участие в праздничной молитве вместе с верующими.

С первыми словами молитвы над площадью воцарилась тишина. Даже в плотной толпе сохранялся порядок — участники соблюдали ряды и пространство.

По периметру дежурили сотрудники милиции и медики. Общественный порядок обеспечивался в усиленном режиме, однако вмешательства не потребовалось — мероприятие прошло без происшествий.

После завершения намаза площадь оживилась: люди поздравляли друг друга с Орозо айтом, обменивались пожеланиями и постепенно расходились по домам.

Айт-намаз в Бишкеке традиционно собирает тысячи верующих, оставаясь одним из самых массовых и значимых религиозных событий в стране.
