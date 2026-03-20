24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Этот светлый день завершает месяц поста и духовного очищения, напоминая о ценности милосердия, терпения и взаимопомощи. В эти дни особенно важно быть рядом с близкими, поддерживать тех, кто нуждается в заботе, и делиться теплом своих сердец.



Пусть этот день принесет в каждый дом мир, радость и благополучие! Желаем, чтобы все ваши молитвы были услышаны, а пост и добрые дела — приняты Всевышним! Пусть в семьях царят согласие, любовь и взаимопонимание!



Пусть Орозо айт станет временем обновления, укрепит веру и вдохновит на добрые поступки! Желаем здоровья, душевного тепла и благополучия!



Поздравляем со светлым праздником Орозо айт!

Айт маарек болсун!