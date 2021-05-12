Открытые списки. Как это поможет избирателю и партиям

Новая Конституция, принятая на референдуме 11 апреля и подписанная 5 мая президентом Садыром Жапаровым, вступила в силу.

Согласно новому главному документу страны, будет откорректировано и избирательное законодательство.

Выборная система также претерпит изменения, но не значительные.

Как стало известно 24.kg, Жогорку Кенеш будет формироваться по пропорциональному признаку. От идеи ввести одномандатные округа для кандидатов-самовыдвиженцев власти отказались.

Ноу-хау от депутатов парламента

Ранее депутат Алтынбек Сулайманов инициировал преференциальное голосование. На выборах избиратель будет отмечать «птичкой» в бюллетене понравившуюся партию и отдельных ее кандидатов, которым он симпатизирует.

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Реализовать технически эту задумку труда не составит. Даже если в гонке примут участие 15-20 партий. Автор законопроекта считает, что места в одном бюллетене хватит всем претендентам.

В ЦИК назвали законопроект прогрессивным. Межведомственная группа проработала детали. Проект уже внесен в Жогорку Кенеш.

У депутатов есть полтора месяца на рассмотрение и принятие в трех чтениях.

В своем послании глава государства Садыр Жапаров призвал нардепов не тянуть с редактированием.

Как только документ будет одобрен, он объявит дату парламентских выборов, а Центризбирком начнет подготовку.

Эксперты полагают, что голосование по открытым спискам себя оправдает и поспособствует укреплению политических организаций. Партийные боссы больше не смогут их тасовать и выкидывать неугодных.

При преференциальном голосовании в парламент попадут те кандидаты, кто наберет большинство голосов, и партия, преодолевшая трехпроцентный барьер. Избиратель также может поставить галочку только напротив партии, при этом не голосуя за кого-то из кандидатов.

Таким образом, в высший законодательный орган пройдут только претенденты с реальной поддержкой.

Преференциальное голосование на выборах теперь возлагает на кандидата ответственность.

«Сейчас списки партий закрыты. Действующая система голосования имеет не только хорошую, но и плохую стороны. Многие граждане не хотят приходить на выборы, потому как знают, что политсовет партии решает, кто будет депутатом. Поэтому и нужно вводить преференциальное голосование. Этот опыт используется в странах Европы», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Эксперты говорят, что обычный избиратель не может влиять на список и распределение мандатов. А сам процесс перекройки списка приводит к коррупции. Алтынбек Сулайманов

Между тем ряд политологов опасается, что при открытых списках нивелируются гендерная и молодежная квоты. Для людей с ограниченными возможностями здоровья шанс стать депутатом также сводится к нулю. Начинающих политиков мало кто знает, а для успешного избирания узнаваемость крайне важна. Но разработчики считают — электорат выберет представителя своих интересов, несмотря на его опыт, возраст и пол.

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«Сегодня в соцсетях есть лидеры, они не могут попасть в список. Есть опасения, что они не наберут достаточного количества голосов, но молодым людям дается большая возможность проявить себя», — отметил Алтынбек Сулайманов.

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает, что вопрос в другом — кто войдет в партийные списки. Формировать их в любом случае будет председатель партии, и ставка будет делаться на тех, кто принесет в копилку партии реальные голоса.

Эксперт напомнил, что в интернете выборы не выигрываются.

«Я считаю, что открытые списки помогут минимизировать власть лидеров политобъединений, их диктатура будет уничтожена. Если же этого не произойдет, то мы не сможем развиваться и любая здравая демократическая мысль закончится профанацией», — сказал он.

Шерадил Бактыгулов добавил, что в Кыргызстане установился авторитаризм партийных боссов при отсутствии устойчивых и развитых политических организаций. Поэтому, по его мнению, парламентаризм стал фикцией, а пропорциональная система без открытых списков оказалась неэффективной.

Сливки общества вместо отбросов

С Шерадилом Бактыгуловым согласен и профессор Зайнидин Курманов. Он считает: пока отечественные политики не придут к пониманию того, что такое партия, какой она должна быть, на чем базироваться, никакое преференциальное голосование не поможет.

«Да, нынешние партии отвечают заданным законодательством параметрам: собрались 10 человек, написали устав, прошли регистрацию, но реально работающих партий нет», — заметил Зайнидин Курманов.

Партии Кыргызстана — это партии вождистского типа. А политбюро — клика лидера, куда входят родственники, друзья, собутыльники и где вся партия работает ради них. Зайнидин Курманов

Но партия, по мнению профессора, должна быть другой. Она строится снизу. С первичных ячеек. Приходя к власти, устанавливает свой режим, проводит демократические реформы и отвечает реалиям времени, а не превращается в популистско-персоналистскую.

Список кандидатов должен представлять профессионалов, сливки общества, а не отбросы.

Чтобы этого достичь, нужно запретить баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша тем партийным деятелям, которые в организации меньше пяти лет. Тогда они не будут разваливать ее изнутри, перебегать из одного объединения в другое. «Установите еще и такие правила: закрепите их законодательно и получите дееспособный парламент из партий, а не акционерных обществ. Партии должны быть демократическими, популярными и авторитетными, состоящими из значимых в обществе персон», — полагает Зайнидин Курманов.

Мы же голосуем за родственников, друзей и деньги. Но не за идеологию. Зайнидин Курманов

Эксперты сходятся во мнении, что партии должны выставлять лучших. Поможет ли выровнять ситуацию преференциальное голосование — вопрос пока открытый. Нет гарантии, что тот или иной претендент на мандат, чтобы обойти на повороте своих конкурентов, опять не прибегнет к подкупу или административному ресурсу. Поэтому пока мы имеем то, что имеем: примитивные политические организации, базирующиеся на долларах, и «карманный» парламент, лишенный собственного мнения.