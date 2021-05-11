В парламенте озаботились бюджетным кредитованием. Предложили повысить ставку

Депутаты парламента озаботились управлением бюджетными кредитами. Они подготовили поправки в Бюджетный кодекс.

По мнению авторов, для повышения эффективности работы по управлению бюджетными кредитами необходимо своевременное покрытие операционных расходов, связанных с бюджетным кредитованием.

На сегодня операционные расходы составляют порядка 1 процента от объема возврата бюджетных ссуд. Нардепы считают, что этого мало.

«Для улучшения работы по бюджетному кредитованию необходимо как минимум предусмотреть средства на покрытие операционных расходов в размере 3 процентов», — говорится в справке-обосновании.

Депутаты считают, что это позволит привлекать на контрактной основе независимых экспертов для проверки. Будет также создана эффективная система возврата бюджетных кредитов.