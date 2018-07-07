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Экономика

С начала года возвращено 1,6 миллиарда сомов бюджетных ссуд и кредитов

За январь-июнь 2018 года возвращено задолженностей по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 1 миллиард 647,63 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, по сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 585,09 миллиона сомов, или 55,1 процента. При этом в бюджет вернули 1 миллиард 159,03 миллиона сомов основной суммы долга и 488,6 миллиона сомов — процентов и штрафов.

Планируется, что в 2018 году хозяйствующие субъекты возвратят долги по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 3 миллиарда 190,84 миллиона сомов. В том числе 2 миллиарда 159,6 миллиона сомов поступит от возврата основного долга и 1 миллиард 31,24 миллиона сомов — от уплаты пени и штрафов.
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