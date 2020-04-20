Кабмин рекомендовал пересмотреть условия возврата кредитов по госпрограммам

Правительство Кыргызстана рекомендовало пересмотреть условия возврата кредитов, выданных в рамках реализации государственных программ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Пересмотреть условия рекомендовали ОАО «Государственная ипотечная компания», коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям.

Для поддержки заемщиков, испытывающих затруднения при погашении задолженностей по кредитам, включая бюджетные кредиты, рекомендовали пересмотреть сроки платежей, предоставив отсрочку не менее трех месяцев, не начислять и не взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров, не налагать и не взимать штрафы, в том числе неустойку (штраф/пени), с заемщиков.

Министерству финансов по согласованию с Жогорку Кенешем поручили пересмотреть условия возврата бюджетных кредитов.

Это касается заемщиков, полностью приостановивших финансово-хозяйственную деятельность из-за режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, на основании подтверждающих документов. Им рекомендовали капитализировать платежи, приходящиеся на период действия режима ЧП или ЧС, с соответствующей пролонгацией сроков без начисления процентов.

Кроме того, предлагают пересмотреть условия для заемщиков, финансово-хозяйственная деятельность которых не приостановлена, но введение режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения косвенно ухудшило их финансово-хозяйственную деятельность. На основании подтверждающих документов Минфин должен предоставить им отсрочку по платежам на срок до шести месяцев. При этом отсроченные платежи погашают в течение 12 месяцев со дня истечения срока отсрочки.

Минфин также не будет начислять финансовые санкции (неустойку) на период действия режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.