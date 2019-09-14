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Экономика

С начала года возвращено 3,4 миллиарда сомов бюджетных кредитов

За январь — август 2019-го возвращено задолженности по бюджетным кредитам на 3 миллиарда 469,72 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 65,8 процента. В том числе хозяйствующие субъекты вернули 2 миллиарда 371,39 миллиона основного долга и 1 миллиард 98,32 миллиона сомов процентов и штрафов.

При этом годовой прогноз по возврату задолженности хозяйствующих субъектов практически выполнен. В Минфине отмечают: планировали, что в этом году возврат бюджетных кредитов составит 3 миллиарда 496,76 миллиона сомов.
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