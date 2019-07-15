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Экономика

С начала года возвращено 2,8 миллиарда сомов по бюджетным ссудам и кредитам

Хозяйствующими субъектами республики за январь — июнь 2019 года возвращены долги по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 2 миллиарда 814,85 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госагентстве по управлению бюджетными кредитами при Министерстве финансов.

Отмечается, что возращено 1 миллиард 904,87 миллиона сомов основной суммы долга и 909,99 миллиона сомов — процентов и штрафов. При этом по иностранным кредитам возвращено 2 миллиарда 411,38 миллиона сомов, а по бюджетным ссудам — 403,48 миллиона сомов.

По сравнению с прошлым годом показатель возврата долгов вырос на 70,84 процента. Прогноз поступления от возврата задолженностей хозсубъектов республики по бюджетным ссудам и иностранным кредитам на 2019 год составляет 3 миллиарда 496,76 миллиона сомов.
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