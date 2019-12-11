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Экономика

С начала года в бюджет возвращены 4,6 миллиарда сомов долгов по ссудам

С начала года хозяйствующие субъекты Кыргызстана возвратили в республиканский бюджет 4 миллиарда 637,9 миллиона сомов по бюджетным ссудам и иностранным кредитам. Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 62,4 процента. Всего возвращено 3 миллиарда 134,2 миллиона сомов основного долга и 1 миллиард 503,7 миллиона сомов — процентов и штрафов.

При этом прогноз поступления от возврата задолженностей хозяйствующих субъектов республики по бюджетным кредитам на 2019 год составляет 4 миллиарда 963,6 миллиона сомов.

«Прогнозные показатели напрямую зависят от курсов валют, размера плавающих ставок, уровня инфляции и определены с учетом ожидаемых объемов возврата задолженностей согласно графикам долговых обязательств», — подчеркнули в Минфине.
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