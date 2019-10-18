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Власть

В Кара-Суйском районе объяснили, почему у них такие большие дотации

В Кыргызстане местные государственные администрации не могут влиять на сумму дотации из республиканского бюджета. Об этом говорится в сообщении акимиата Кара-Суйского района Ошской области.

По ее данным, в районе много жителей — 430 тысяч, 10 айыльных округов и один город. «Местный бюджет финансирует 128 школ, 84 детских сада, 41 социальное и 99 медицинских учреждений», — отметили в акимиате.

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По его данным, в 2012 году дотации составили 73,4 процента бюджета района, 2018-м — 19,3 процента. Налоговые и неналоговые сборы за шесть лет выросли в два раза.

«Размер выравнивающих трансфертов определяет Министерство финансов, и местная администрация не может повлиять на их сумму. На размер дотации на 2020 год повлияло увеличение заработной платы муниципальным служащим, рост числа социальных объектов, финансируемых за счет местного бюджета, увеличение населения, включая детей школьного возраста, и цен на некоторые виды товаров», — сообщили в районной администрации.

Акимиат отметил, что Сарайский айыльный округ и город Кара-Суу полностью на самофинансировании.
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