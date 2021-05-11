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Власть

Депутат предлагает сократить количество пленарных заседаний в Жогорку Кенеше

Депутат парламента Марлен Маматалиев предлагает сократить количество пленарных заседаний. Он инициирует поправки в регламент работы Жогорку Кенеша.

По словам автора, с существующим графиком и согласно действующему Закону «О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» членам кабинета министров практически не остается времени на выполнение своих прямых обязанностей. «В понедельник и вторник их вызывают на заседания комитетов, в среду и четверг — на пленарные заседания, в пятницу — на фракции. Кроме этого, проводятся заседания самого кабмина. С целью минимизации вызовов министров в парламент, повышения эффективности взаимодействия двух ветвей власти и сфокусированности правительства на стратегических приоритетах развития страны предлагается внести изменение в регламент. В части периодичности проведения заседаний Жогорку Кенеша», — отметил Марлен Маматалиев.

Предлагается проводить пленарные сессии две недели в месяц — в среду и четверг. За две недели между заседаниями не беспокоить кабмин и заниматься законотворческой деятельностью, проводить встречи с избирателями, местным населением.

Марлен Маматалиев

Кроме того, Марлен Маматалиев считает, что следует создать правовую основу для обеспечения возможности принятия Жогорку Кенешем решений в режиме видеоконференции.

Он добавил, что следует изменить и процесс голосования по законопроектам. В частности, поддерживать или отклонять вносимые документы по отпечатку пальца, а не простым нажатием кнопки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193596/
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