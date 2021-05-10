Третья волна COVID-19. Республиканский штаб возглавит Жылдыз Бакашова

Председатель кабинета министров провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране по коронавирусной инфекции.

Улукбек Марипов информировал, что обязанности председателя Республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории страны возложены на его заместителя Жылдыз Бакашову.

По данным пресс-службы кабмина, были также обсуждены актуальные вопросы обеспечения организаций здравоохранения лекарственными средствами и необходимым оборудованием.

Улукбек Марипов подчеркнул важность усиления темпов вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

«Мы наблюдаем темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Неблагоприятная ситуация на сегодняшний день в городе Бишкеке и Чуйской области. К сожалению, ежедневно мы теряем наших граждан. Пандемия требует от каждого члена общества ответственности, сознательности и понимания важности соблюдения простых санитарных правил. В настоящее время по республике идет вакцинация населения. Это важное направление деятельности, которое нужно усилить. Необходимо ускорить темпы вакцинации в стране», — сказал он.