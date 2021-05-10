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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Процесс начался. Кыргызстан и Таджикистан описали два участка границ

Состоялась очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Информацию об этом 24.kg подтвердили в кабинете министров.

В соответствии с достигнутой ранее договоренностью 5-9 мая 2021 года в Оше прошла очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что стороны описали два участка границы.

Ранее Кыргызстан и Таджикистан договорились описать проектную линию границы между КР и РТ на участках от пограничной точки № 43 до пограничной точки № 61 и от пограничной точки № 135 до пограничной точки № 141. Скорее всего, по этим участкам и договорились топографические группы. Но в кабмине эти данные никак не комментируют.

Стороны также договорились провести очередную встречу на территории Таджикистана.

«Встреча прошла в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания», — заключили в кабмине.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193448/
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