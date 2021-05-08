09:54
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Еще одна партия заявила о подкупе избирателей со стороны «Эмгека»

Члены политической партии «Эмгек» подкупали избирателей во время выборов в Бишкекский горкенеш. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии СДК Темирлан Султанбеков.

По его словам, кандидат от партии «Эмгек» в нарушение закона осуществлял подкуп избирателей: выплачивал деньги квартальным без заключения договоров на оказание их услуг по агитации избирателей.

«Кандидат в депутаты Русланбек Жакышов безвозмездно вывешивал агитационные баннеры партии «Эмгек», занимался благотворительной деятельностью, обещая профинансировать 50 процентов стоимости прокладки канализации в жилмассиве «Арча-Бешик». За такие действия партию «Эмгек» можно привлечь к ответственности по статье «Подкуп избирателей» УК КР», — написал Темирлан Султанбеков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были подвести до 2 мая. Однако Бишкекская ТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК, которую лишили депутатских мандатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193341/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто не реагирует
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании
Итоги выборов. Кандидат «Эмгека» оказывал давление на квартальную, ТИК молчит
Скандал с НДПК. Илим Карыпбеков заявил, что в БТИК работают бездарные люди
Скандал с НДПК. Сторонники партии снова вышли на митинг к административному суду
Скандал с «Эмгек». Бишкекская ТИК ждет материалы от правоохранителей
Скандал с «Эмгек». Сотрудник мэрии обвинил партию в использовании админресурса
Скандал с НДПК. Возле административного суда митингуют около 200 человек
Популярные новости
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
09:51
COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
09:48
НДПК настаивает на перевыборах. Илим Карыпбеков поддержал Наримана Тюлеева
09:40
Экс-депутат Исхак Масалиев: Единственный выход из тупика — перевыборы
09:21
Еще одна партия заявила о подкупе избирателей со стороны «Эмгека»
09:09
В Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 41 тысяча 854 человека
7 мая, пятница
23:47
«Золушка» с гендерно-нейтральной феей не выйдет в прокат
23:37
Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене