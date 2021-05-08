Еще одна партия заявила о подкупе избирателей со стороны «Эмгека»

Члены политической партии «Эмгек» подкупали избирателей во время выборов в Бишкекский горкенеш. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер партии СДК Темирлан Султанбеков.

По его словам, кандидат от партии «Эмгек» в нарушение закона осуществлял подкуп избирателей: выплачивал деньги квартальным без заключения договоров на оказание их услуг по агитации избирателей.

«Кандидат в депутаты Русланбек Жакышов безвозмездно вывешивал агитационные баннеры партии «Эмгек», занимался благотворительной деятельностью, обещая профинансировать 50 процентов стоимости прокладки канализации в жилмассиве «Арча-Бешик». За такие действия партию «Эмгек» можно привлечь к ответственности по статье «Подкуп избирателей» УК КР», — написал Темирлан Султанбеков.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были подвести до 2 мая. Однако Бишкекская ТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК, которую лишили депутатских мандатов.