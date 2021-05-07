17:11
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Власть

Разъяснение администрации президента по кабинету министров и его составу

Отдел информационной политики администрации президента дал разъяснение, по какой причине структуру возглавил не глава кабинета министров, как предусматривает новая Конституция. 

11 апреля народ Кыргызстана проголосовал за Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» состоящий из восьми статей. В статье 1 этого документа изложен текст самой Конституции. Соответственно в статьях 2-8 переходные положения. Это регламентированные нормы, обеспечивающие стабильность, преемственность институтов власти и общества, вступление в силу самой Конституции.

Таким образом, текст Конституции и переходные положения следует понимать и применять в единстве. При этом формирование кабинета министров по Конституции и по закону предусматривают разные процедуры.

В соответствии с переходными положениями предусмотрено, что в связи со вступлением в силу новой Конституции правительство уходит в отставку. При этом нет продолжения об исполнении полномочий правительством, что требовало незамедлительного формирования состава кабмина.

Далее установлено, что до формирования состава кабинета в соответствии с Конституцией в редакции указанного закона президент на основании указа временно формирует состав кабмина и назначает руководителей иных органов исполнительной власти. При этом эта норма не предусматривает получение согласия Жогорку Кенеша.

В переходных положениях закона президенту дано право самостоятельно формировать временно состав кабмина.

До тех пор, пока не будут приняты Конституционный закон «О Кабинете Министров КР» и Конституционный закон «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и на их основе не будет сформирован новый парламент, временно сформированный президентом кабинет министров страны будет исполнять свои обязанности.

Президент вправе и обязан был сформировать временно этот орган по правилам закона, но не как это предусмотрено в Конституции КР.

Употребление в указах о назначении членов кабмина термина «временно» не требуется.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193296/
просмотров: 895
Версия для печати
Материалы по теме
Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел первое рабочее совещание
Кто вошел в новый кабинет министров. Список
Кто стал заместителями председателя кабинета министров
Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров
Председателем кабинета министров назначен Улукбек Марипов
Популярные новости
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Бизнес
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
7 мая, пятница
17:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Алай». Прямой эфир В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Каганат» и «Ала...
16:58
Дело MegaCom. Экс-советника сотового оператора выпустили из колонии
16:46
В Чуйской области милиция провела обыски в домах подозреваемых в экстремизме
16:36
БТИК напоминает: кандидаты и партии не могут заниматься благотворительностью
16:30
День Победы. На Братском кладбище в Бишкеке почтили память погибших в годы войны