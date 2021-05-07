Разъяснение администрации президента по кабинету министров и его составу

Отдел информационной политики администрации президента дал разъяснение, по какой причине структуру возглавил не глава кабинета министров, как предусматривает новая Конституция.



11 апреля народ Кыргызстана проголосовал за Закон Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» состоящий из восьми статей. В статье 1 этого документа изложен текст самой Конституции. Соответственно в статьях 2-8 переходные положения. Это регламентированные нормы, обеспечивающие стабильность, преемственность институтов власти и общества, вступление в силу самой Конституции.

Таким образом, текст Конституции и переходные положения следует понимать и применять в единстве. При этом формирование кабинета министров по Конституции и по закону предусматривают разные процедуры.

В соответствии с переходными положениями предусмотрено, что в связи со вступлением в силу новой Конституции правительство уходит в отставку. При этом нет продолжения об исполнении полномочий правительством, что требовало незамедлительного формирования состава кабмина.

Далее установлено, что до формирования состава кабинета в соответствии с Конституцией в редакции указанного закона президент на основании указа временно формирует состав кабмина и назначает руководителей иных органов исполнительной власти. При этом эта норма не предусматривает получение согласия Жогорку Кенеша.

В переходных положениях закона президенту дано право самостоятельно формировать временно состав кабмина.

До тех пор, пока не будут приняты Конституционный закон «О Кабинете Министров КР» и Конституционный закон «О выборах Президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» и на их основе не будет сформирован новый парламент, временно сформированный президентом кабинет министров страны будет исполнять свои обязанности.

Президент вправе и обязан был сформировать временно этот орган по правилам закона, но не как это предусмотрено в Конституции КР.

Употребление в указах о назначении членов кабмина термина «временно» не требуется.

Напомним, ранее президент Садыр Жапаров также подписал другой указ, согласно которому правительство преобразовано в кабинет министров. Члены правительства считаются ушедшими в отставку.