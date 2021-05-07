Не время хайповать. Галина Байтерек о поездке президента в Баткен

Она считает, что «не время сейчас «хайповать», самая главная задача на данный момент — не только прекратить конфликты, но и сделать все, чтобы их больше никогда не было.

«Главное, оказать помощь пострадавшим, обеспечить их всем необходимым, восстановить села. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Работа в этом направлении уже ведется, самая активная и масштабная. Я надеюсь на ваше понимание ситуации и хочу поблагодарить за работу по объективному освещению событий на границе с Таджикистаном, за то, что продолжаете защищать позиции Кыргызской Республики, интересы кыргызстанцев! Без вашей помощи, без вашей поддержки, вашего профессионализма и самоотверженности отбить информационные атаки было бы очень сложно», — заключила пресс-секретарь.

Отметим, что встречи президента с местными жителями снимать на видео, как участникам встречи, так и другим журналистам не провластных каналов, запретили.

В пресс-службе главы государства 24.kg пояснили, что это сделано по просьбе самого президента. «Он хотел пообщаться с людьми без пиара и популизма и чтобы потом это видео не использовали в провокационных целях», — подчеркнули в пресс-службе.

За тем, чтобы не велась съемка, следила президентская охрана.

Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.