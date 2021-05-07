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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Не время хайповать. Галина Байтерек о поездке президента в Баткен

Пресс-секретарь президента Галина Байтерек прокомментировала на своей странице в Facebook рабочую поездку Садыра Жапарова в Баткен.

Отметим, глава государства встречался с местными жителями разрушенных таджикскими войсками сел.

По словам Галины Байтерек, по поводу этой поездки поступают вопросы относительно того, что заранее не предупредили СМИ, не взяли с собой в поездку журналистов.

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«Поездка в Баткенскую область была утверждена буквально в последний момент, а встреча с баткенцами, пострадавшими в событиях на границе с Таджикистаном, являлась, можно сказать, не публичной, не для пиара. Да и не все люди, тем более оказавшиеся и пережившие такую ситуацию, хотели бы попадать в видеохронику, не все могли полностью открыться под прицелом камер и при большом числе журналистов. В целом поездка была очень важной, нужной и продуктивной. И очень искренней. К сожалению, не обошлось без недопонимания. Появились неизвестные молодые люди и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию. Жители сел, где проходили встречи и где они появлялись, их не знают и сами попросили не спекулировать на данную тему», — отметила она.

Главной задачей было с глазу на глаз поговорить с местными жителями. Больше скажу, это была очень личная встреча. Садыру Нургожоевичу было важно поговорить с баткенцами откровенно, услышать наболевшее, накипевшее. Конечно, это была не легкая встреча. Надеюсь, понимаете, что не все эмоции нужно выставлять напоказ, не все горести выносить на всеобщее обозрение.
Галина Байтерек
Она считает, что «не время сейчас «хайповать», самая главная задача на данный момент — не только прекратить конфликты, но и сделать все, чтобы их больше никогда не было.
 

«Главное, оказать помощь пострадавшим, обеспечить их всем необходимым, восстановить села. Чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Работа в этом направлении уже ведется, самая активная и масштабная. Я надеюсь на ваше понимание ситуации и хочу поблагодарить за работу по объективному освещению событий на границе с Таджикистаном, за то, что продолжаете защищать позиции Кыргызской Республики, интересы кыргызстанцев! Без вашей помощи, без вашей поддержки, вашего профессионализма и самоотверженности отбить информационные атаки было бы очень сложно», — заключила пресс-секретарь.

Отметим, что встречи президента с местными жителями снимать на видео, как участникам встречи, так и другим журналистам не провластных каналов, запретили.

В пресс-службе главы государства 24.kg пояснили, что это сделано по просьбе самого президента. «Он хотел пообщаться с людьми без пиара и популизма и чтобы потом это видео не использовали в провокационных целях», — подчеркнули в пресс-службе.

За тем, чтобы не велась съемка, следила президентская охрана.

Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193270/
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