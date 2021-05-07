Президент Казахстана не будет принимать участия в Параде Победы в Москве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не примет участия в Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

По его словам, с российской стороны соответствующего приглашения не поступало.

«В адрес пресс-службы главы государства поступают запросы от представителей СМИ с просьбой прокомментировать вопрос об участии Касым-Жомарта Токаева в московском параде, посвященном Дню Победы. С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», — сказал Берик Уали. Ранее стало известно, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров также не приглашен на Парад Победы. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, приезд президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Москву на празднование Дня Победы пока не ожидается.

В Москву на 9 Мая летит глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России.

«Да, переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве», — сказал ранее Дмитрий Песков.