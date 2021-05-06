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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Без популизма. Почему охрана Садыра Жапарова не разрешает снимать его в Баткене

Президент Садыр Жапаров находится с рабочей поездкой в Баткенской области, где на кыргызско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт.

Он встречается с местными жителями. Однако снимать на видео, как участникам встречи, так и другим журналистам не провластных каналов, запретили.

В пресс-службе главы государства 24.kg пояснили, что это сделано по просьбе самого президента. «Он хочет пообщаться с людьми без пиара и популизма и чтобы потом это видео не использовали в провокационных целях», — подчеркнули в пресс-службе.

За тем, чтобы не велась съемка, следит президентская охрана. 

Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193160/
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