Роспуск сената, Alatau Cити, электросамокаты. О чем говорил Токаев в послании

Сегодня президент Казахстана выступил с традиционным посланием к народу. Мероприятие проходило в парламенте. Касым-Жомарт Токаев затронул практически все сферы социально-экономического развития страны, он также говорил о глобальной конкуренции, строительстве атомной электростанции и цифровой повестке, реформе государственного сектора и судьбе Каспийского моря.

Фото Акорды. Президент Казахстана выступил с традиционным посланием к народу

Главное из заявлений:

В стране будут созданы новые министерство, комитет и крипторезерв. В частности в РК появится Министерство искусственного интеллекта. Его должен возглавить чиновник на уровне вице-премьера.

Президент заявил о масштабной цели сделать Казахстан полностью цифровой страной за три года.

«Мною поставлена стратегическая задача превращения Казахстана в цифровую страну», — сказал он.

Проектировать дома в Казахстане начнут с использованием искусственного интеллекта.

Президент поручил внести в Строительный кодекс норму об использовании ИИ для проектирования домов.

Налоговой службе РК также поручено начать внедрение ИИ.

«До меня доходят слухи о том, что в отношении бизнеса вместо предупредительных мер, до сих пор применяются карательные. Это недопустимо», — заявил Токаев.

По его словам, для защиты предпринимателей от лишних проверок нужно внедрить реестр обязательных требований и пересмотреть нормы на соответствие Предпринимательскому кодексу.

Фонд цифровых активов для накопления стратегического крипторезерва также создадут в стране. А Комитет по возврату незаконных активов будет переименован в Комитет по защите прав инвесторов.

По словам главы государства, ведомство уже вернуло в бюджет 850 миллиардов тенге, и теперь его задача не только возвращать украденные деньги, но и защищать добросовестных инвесторов.

На базе дочерней структуры Нацбанка планируется создать специальный фонд криптовалютных активов, который будет также выступать крипторезервом страны.

Alatau Cити станет первым цифровым городом Казахстана.

«Алатау-Сити должен стать первым полностью цифровым городом региона — от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Город будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Закон о банках должны принять до конца 2025 года, заявил президент. В новом документе планируют усилить конкуренцию, привлечь новых игроков на рынок и развивать цифровые активы.

Банки второго уровня нужно активнее вовлекать в экономику, так как сейчас им невыгодно вкладываться в депозиты. Президент призвал Национальный банк и правительство разработать меры по использованию свободной ликвидности банков.

Касым-Жомарт Токаев поручил правительству сократить зависимость Казахстана от импортных продуктов.

«То, что творится на нашем рынке, — это постыдная ситуация. Правительство должно настаивать на справедливой евразийской торговле. Оказывается, что наши предприниматели не получают таких преференций и поддержки, как другие предприниматели в ЕАЭС, и в итоге должны уступать даже свой рынок», — сказал он.

Инфляция — сегодня главная проблема для РК.

«На сегодня главная проблема — это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта решения данной проблемы не существует... Правительство и Национальный банк должны действовать как одна команда... Сейчас не время заниматься перетягиванием каната», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Надо ускориться в сфере беспилотного транспорта, считает президент и подчеркнул важность внедрения беспилотного транспорта, включая дроны и специальные автомашины для доставки грузов.

«Во всем мире развиваются беспилотные виды транспорта... Правительству следует создать все условия для ускоренного внедрения таких технологий, включая принятие нормативных актов», — сказал он.

«Наша стратегическая задача — стать ведущим авиационным хабом на Евразийском пространстве», — добавил президент.

Планируется создать национального грузоперевозчика с иностранными партнерами и улучшить регулирование экспресс-перевозок.

Электросамокаты в Казахстане тоже больной вопрос.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что принятые два года назад законы по регулированию электросамокатов не дали нужного эффекта. Несмотря на ограничения, движение на пешеходных дорожках остается опасным.

«Нужно всем обществом формировать культуру вождения. Следует обратить внимание на электросамокаты. Эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах не изменилась. Граждане все еще подвергаются опасности», — подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев предложил упразднить сенат, а парламент сделать однопалатным.

«Полагаю, на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного парламента, то его, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам», — высказался глава государства.