Иного пути нет. В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта

Президент Казахстана сегодня выступает с посланием к народу. Мероприятие проходит в парламенте страны. Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости образования министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, сообщает Акорда.

Президент Казахстана сегодня выступает с посланием к народу

«На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие цифрового кодекса.

Документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.

Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности.

Поэтому считаю, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра», — сказал он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики.

«Я поставил стратегическую задачу превращения Казахстана в цифровую страну.

Казахстан — это неотъемлемая часть мирового сообщества, республика, расположенная в самом центре Евразийского континента. Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта. Моя основная миссия — обеспечить стабильное социально-экономическое развитие и безопасность страны в это турбулентное, полное опасностей время.

...Но, как бы ни было сложно, мы должны непременно добиться успеха. Иного выбора нет, поскольку от этого зависят будущее государства и судьба нашего народа.

Стремительное развитие искусственного интеллекта уже влияет на мировоззрение и поведение людей, особенно молодежи. Иной альтернативы нет, поскольку данный процесс кардинально меняет миропорядок и образ жизни всего человечества.

Поэтому я поставил стратегическую по своей важности задачу превращения Казахстана в течение трех лет в полноценную цифровую страну», — рассказал он.
