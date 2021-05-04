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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Виновных должна найти комиссия, считает депутат

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку и борьбе с преступностью депутаты рассматривают вопрос о конфликте на кыргызско-таджикской границе.

Нардеп Бакирдин Субанбеков отметил, что Погранслужба вместе с ГКНБ должны были взаимодействовать и усилить охрану водозабора.

«Чего мы ждали? В итоге около 40 человек погибло и почти 200 пострадали. Кто и где не сработал и установить вину каждого должна специальная комиссия по расследованию случившегося. Такого больше не должно повториться. Сейчас мы должны восстановить все разрушенное», — сказал Бакирдин Субанбеков.

Депутат Урматбек Самаев отметил, что проблема приграничных районов заключается еще и в контрабанде, о которой все говорят. В частности, по словам нардепа, в интернете в открытом доступе есть информация о сотнях машин, проезжающих границу.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192905/
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