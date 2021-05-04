Завтра президент подпишет новую Конституцию и выступит с посланием

Президент Садыр Жапаров завтра, 5 мая, подпишет новую Конституцию, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля, и обратится с посланием к народу страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В мероприятии примут участие представители всех ветвей государственной власти — депутаты Жогорку Кенеша, представители судейского корпуса, правительства, общественные деятели. С учетом сохраняющейся напряженной эпидемиологической ситуации приглашенные лица сдали ПЦР-анализы на наличие коронавирусной инфекции. Мероприятие организовано с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Общественной телерадиовещательной корпорации, республиканских и областных телеканалов страны», — говорится в сообщении.

Напомним, за обновленную редакцию Основного закона проголосовали 79,3 процента, против — 13,7 процента.

Явка составила 36,6 процента. Плебисцит состоялся 11 апреля, в один день с местными выборами в 28 городах и 420 аймаках.