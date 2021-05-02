Ситуация на границе. Отвод сил и военной техники двух стран продолжается

Секретариат Совета безопасности сообщает, что в настоящее время продолжается работа совместной рабочей группы по контролю отвода сил и средств сторон в места постоянной дислокации. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

По ее данным, также организована и осуществляется доставка гуманитарной помощи в пострадавшие районы.

В секретариате Совета безопасности продолжает работу оперативный штаб из числа представителей Министерства обороны, ГКНБ, МВД, МЧС и ГСИН для отслеживания оперативной ситуации.

Пограничные подразделения и силы правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме. Ситуация находится на контроле у главы государства Садыра Жапарова.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.