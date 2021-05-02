В мэрии Бишкека отреагировали на информацию, озвученную Асхатом Осмоновым

Информация, озвученная советником мэра Асхатом Осмоновым, является его личной позицией. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь мэрии Назгуль Джамгырчиева.

«Прошу считать это официальным сообщением муниципалитета. Заявление, оставленное Асхатом Осмоновым на его личной странице в Facebook, является его личным мнением и не отражает позиции мэрии Бишкека. Сообщаю также, что с понедельника Осмонов больше не является советником мэра. Решение об этом было принято еще 29 апреля, завтра будет издан соответствующий приказ», — сказала она.

Напомним, Асхат Осмонов накануне на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что Шох Искандаров и отряд из его бывших боевиков причастен к столкновениям на кыргызско-казахской границе.

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В сообщении отмечается, что Шох раздал своим приближенным оружие и лично руководил всеми процессами, в том числе нападениями на приграничные кыргызские села. В ГКНБ редакции эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, Шох Искандаров в годы гражданской войны в Таджикистане воевал на стороне объединенной оппозиции. После подписания межтаджикского соглашения о мире перешел на службу в Погранвойска Таджикистана. В 1998-м руководил операцией против боевиков полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Год спустя был назначен начальником погранотряда в Джиликульском районе. В том же году участвовал в операции по освобождению кыргызских милиционеров и граждан Японии, которые были захвачены перешедшими с территории Афганистана в Кыргызстан боевиками.

Позже был назначен главой милиции Исфары. Спустя время переведен командовать милицией в Бустоне. Искандарова и его людей неоднократно замечали вблизи кыргызско-таджикской границы в периоды обострения приграничной ситуации. Последний раз их видели там два года назад.

В 2014-м МИД Кыргызстана был вынужден направить ноту Таджикистану в связи с сообщением о прибытии в Ворух отряда генерала Шоха Искандарова.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.