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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Власти Кыргызстана создали медиаштаб, чтобы информировать о ситуации на границе

Власти страны создали медиаштаб по координации и предоставлению информации по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Отмечается, что на информационной площадке медиаштаба на постоянной основе будут проводиться пресс-конференции с участием представителей госорганов и экспертов. Они будут транслироваться в онлайн-режиме на официальной странице президента в Facebook.

Основная цель медиаштаба — обеспечение достоверной, единой и оперативной информацией СМИ, общественности и мирового сообщества.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192457/
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