Ситуация на границе. Президент Кыргызстана обратился к народу

Президент Садыр Жапаров сегодня обратился к кыргызстанцам по поводу событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что, несмотря на все усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. «Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта. Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Республики Таджикистан, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанные многовековой историей. Неслучайно дружба двух народов отражена в эпосе «Манас» через любовь Манаса к Каныкей! В XXI веке кыргызский и таджикский народы должны показать пример гармоничного добрососедства», — сказал глава государства.

Определение границы — дело, требующее большой предусмотрительности и усердия как со стороны народа, так и со стороны руководителей. Об этом свидетельствует история народов мира.

Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров. Садыр Жапаров

Глава государства отметил, что кыргызы и таджики не только соседи, но и несут ответственность за принадлежащие КР и РТ природные ресурсы.