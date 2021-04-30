Ситуация на границе. Президент Кыргызстана обратился к народу

Президент Садыр Жапаров сегодня обратился к кыргызстанцам по поводу событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что, несмотря на все усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. «Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта. Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Республики Таджикистан, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанные многовековой историей. Неслучайно дружба двух народов отражена в эпосе «Манас» через любовь Манаса к Каныкей! В XXI веке кыргызский и таджикский народы должны показать пример гармоничного добрососедства», — сказал глава государства.
Определение границы — дело, требующее большой предусмотрительности и усердия как со стороны народа, так и со стороны руководителей. Об этом свидетельствует история народов мира.
Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров.Садыр Жапаров
Глава государства отметил, что кыргызы и таджики не только соседи, но и несут ответственность за принадлежащие КР и РТ природные ресурсы.
«В частности, говорю о водном вопросе. Потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды. К сожалению, вооруженное столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привело к человеческим жертвам и экономическому ущербу. Обе стороны понесли большие потери. Пользуясь случаем, хочу выразить свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Отдаю дань уважения героизму военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая рубежи родины. Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить.
Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру. Только что прошли двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу молодежь и патриотичных граждан, которые, проявив инициативу, намеревались отправиться в Баткен для оказания помощи людям. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям. Мы все решим мирным путем», — пообещал президент.
Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Если не ошибаюсь, я предупреждал о сегодняшней проблеме 16 лет назад. По воле судьбы сейчас на меня возложена задача по решению этого вопроса. Даст Бог, скоро все решим.Садыр Жапаров
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.