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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Президент Кыргызстана обратился к народу

Президент Садыр Жапаров сегодня обратился к кыргызстанцам по поводу событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что, несмотря на все усилия по поддержанию мира и стабильности, некоторые силы спровоцировали беспорядки на кыргызско-таджикской границе. «Вот уже два дня мы прилагаем все усилия для сохранения единства и солидарности между народами Кыргызстана и Таджикистана, не допуская усугубления конфликта. Уверен, что такого же мнения придерживаются и руководители Республики Таджикистан, мудрые представители древнего таджикского народа. Нашим народам свойственны миролюбие и взаимное уважение, доказанные многовековой историей. Неслучайно дружба двух народов отражена в эпосе «Манас» через любовь Манаса к Каныкей! В XXI веке кыргызский и таджикский народы должны показать пример гармоничного добрососедства», — сказал глава государства.

Определение границы — дело, требующее большой предусмотрительности и усердия как со стороны народа, так и со стороны руководителей. Об этом свидетельствует история народов мира.

Столь серьезные вопросы решаются только путем мирных переговоров.

Садыр Жапаров

Глава государства отметил, что кыргызы и таджики не только соседи, но и несут ответственность за принадлежащие КР и РТ природные ресурсы.

«В частности, говорю о водном вопросе. Потому что Кыргызстан и Таджикистан являются ведущими странами по владению ресурсами чистой воды. К сожалению, вооруженное столкновение, которое нарушило мирную жизнь простых людей, привело к человеческим жертвам и экономическому ущербу. Обе стороны понесли большие потери. Пользуясь случаем, хочу выразить свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Отдаю дань уважения героизму военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая рубежи родины. Говорят, что войну легко начать, но трудно остановить.

Мир и спокойствие превыше всего. Думаю, таджикский народ, переживший гражданскую войну, это прекрасно понимает. Нехорошо и то, что мусульманские народы пошли друг против друга в месяц Рамазан. Поэтому я призываю все стороны к миру. Только что прошли двусторонние переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу молодежь и патриотичных граждан, которые, проявив инициативу, намеревались отправиться в Баткен для оказания помощи людям. Вместе с тем я прошу их не поддаваться эмоциям. Мы все решим мирным путем», — пообещал президент.

Мы договорились решать проблемы по границам и все другие вопросы мирным путем через переговоры. Если не ошибаюсь, я предупреждал о сегодняшней проблеме 16 лет назад. По воле судьбы сейчас на меня возложена задача по решению этого вопроса. Даст Бог, скоро все решим.
 
Садыр Жапаров

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192417/
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