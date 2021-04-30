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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Улукбек Марипов призвал к мирному урегулированию ситуации на границе

Премьер-министр Улукбек Марипов призвал к мирному урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Такое заявление он сделал в ходе выступления на очередном заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, которое в эти дни проходит в городе Казани.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расулзодой и выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Кыргызская сторона в положительном ключе отмечает достигнутые договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров, реализации намеченных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации на границе.

Как сказал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, несмотря на то что мы сегодня представляем разные независимые государства, у нас общая история, общая память, общие традиции, и мы должны и далее сохранить и приумножить наши дружественные, добрососедские отношения во благо развития наших стран и благополучия народов», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

По данным МЧС, в селе Максат Лейлекского района сгорело 10 жилых домов, в Кулунду — два. Сгорела также одна средняя школа. В Баткенском районе сгорело 9 жилых домов, 10 автозаправок, 2 ресторана, 8 магазинов, казино «РЕМИ», погранзастава и пожарно-спасательный расчет МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192339/
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