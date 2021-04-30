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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. На приграничных территориях временами идет стрельба

На приграничных территориях с Таджикистаном в Баткенской области временами идет стрельба. Об этом сообщили в полпредстве региона. 

По его данным, силовые структуры берут ситуацию под контроль. 

С приграничных территорий Лейлекского района эвакуированы 13 тысяч 500 человек. Из Баткена в область переселены 7 тысяч 93 человека. Гражданам, размещенным в безопасной зоне, оказывается всесторонняя поддержка.

В селе Кок-Терек Баткенского района сожжено 17 домов. Помимо этого, имеются сожженные дома и заправки в селах Сада, Максат айыльного аймака Кулунду, в селах Жаштык, Борбордук, Арка айыльного аймака Жаны-Жер. 

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192260/
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