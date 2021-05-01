Наталья Никитенко: Во время кризиса повышение тарифов граничит с преступлением

Депутат парламента Наталья Никитенко прокомментировала 24.kg повышение тарифов на электроэнергию.

По ее словам, это крайне нецелесообразно. «Прежде чем повышать тарифы, необходимо ликвидировать потери в энергосекторе, хищения и коррупцию, сократить бюрократию, лишние структуры, посредников в распределении электроэнергии. Уверена, что только за счет этого можно добиться существенной экономии», — отметила она.

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Нардеп добавила, что в эпоху коронакризиса, когда прежнее правительство своим бездельем и преступной халатностью довело народ до крайней бедности, когда пришла третья волна пандемии, поднятие тарифов граничит с преступлением.

«Несдерживаемый рост цен на товары первой необходимости, ГСМ, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте приводят к резкому снижению уровня жизни, происходит сокращение продаж самых важных товаров — муки, картофеля, масла. Люди просто не могут покупать их. И в этих условиях повышать тарифы на электричество?» — недоумевает Наталья Никитенко.

Она согласилась, что повышение тарифов — это вопрос, который предстоит решить. Но делать это нужно постепенно, без существенной нагрузки на население, открыто и понятно для всех и точно не в период экономического кризиса.