Инцидент на границе. Москва изучает данные о ситуации

Москва изучает данные о ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД Российской Федерации Марию Захарову.



«Мы сейчас изучаем эту ситуацию, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами», — сказала она, выступая на брифинге.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

По данным Минздрава, число пострадавших возросло до 31, один человек погиб.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.